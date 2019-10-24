فن ومشاهير

شاهدوا كيف تفاعلت ابنة هيفاء وهبي وابنتاها مع احتجاجات لبنان!

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كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 02:53 مساءً - تفاعلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع التظاهرات الشعبية والاحتجاجات التي تشهدها شوارع العاصمة بيروت وعدد من المناطق منذ أسبوع.

وجاء هذا من خلال حسابها على “إنستغرام” حيث نشرت صوراً أعلنت من خلالها تضامنها مع المتظاهرين.

كلك لفتت الأنظار بظهورها في صورة وهي تحمل العلم اللبناني مع ابنتيها وحققت من خلالها أكثر من 11 ألف إعجاب وأرفقتها بالتعليق: “الحق ما بيموت”.

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ويشار إلى أن هيفاء نشرت بدورها في وقت سابق فيديو سجل خلال إحدى التظاهرات وحققت من خلاله أكثر من 371 ألف مشاهدة.


وتعليقاً عليه كتبت: “الشعب اللبناني يداً بيد من أجل لبنان”. ويذكر أن عدداً كبيراً من أشهر الفنانين اللبنانيين أعلنوا تضامنهم مع المحتجين وشاركوا في التظاهرات وأبرزهم الفنانون وسام حنا، هشام حداد، عبدو شاهين، أنجو ريحان، جنيد زين الدين، راغب علامة، ميريام فارس، نادين نسيب نجيم، جوزيف عطية، غسان صليبا…

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