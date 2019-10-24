لماذا أوقف عادل إمام تصوير مسلسله.. وما علاقة داليا البحيري؟

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كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 02:53 مساءً - رغم تكثيف تصوير مسلسل “فالنتينو” لرغبة جهة الإنتاج في إنهاء هذا العمل قبل بداية العام الجديد، إلا أن النجم عادل إمام قرر وقف التصوير لأكثر من ساعة للاحتفال بعيد ميلاد داليا البحيري التي تشاركه البطولة .
وحرص رجل الأعمال حسن سامي زوج داليا البحيري على المشاركة في هذه المفاجأة التي اسعدتها وظهرت من خلالها على طبيعتها ومن دون مكياج .
وأكملت داليا البحيري مؤخرًا عامها الـ49 فهي من مواليد 1970، وبدأت مشوارها الفني عام 2000 وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات والأفلام.
وتخوض داليا سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل فالنتينو مع عادل إمام ورانيا محمود ياسين ودلال عبد العزيز .
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