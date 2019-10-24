كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 02:53 مساءً - حصل إشكال بين الملحن اللبناني سمير صفير، المؤيد للرئيس ميشال وعون، ومراسلة قناة الـ”MTV” جويس عقيقي، وذلك خلال تغطية الأخيرة للتظاهرة الداعمة للعهد.
وقد حاول صفير منع جويس من الحديث أمام الكاميراً، واصفاً القناة بـ”قناة العهر” ومتوجهاً إليها بكلام غير لائق، ما دفعها للرد عليه قائلة “ما بسمحلك تقول هيك، صرمايتي بتشرفك”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سمير صفير يهاجم مراسلة على الهواء: “قناة العهر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.