شاهد.. سمير صفير يهاجم مراسلة على الهواء: “قناة العهر”

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 02:53 مساءً - حصل إشكال بين الملحن اللبناني سمير صفير، المؤيد للرئيس ميشال وعون، ومراسلة قناة الـ”MTV” جويس عقيقي، وذلك خلال تغطية الأخيرة للتظاهرة الداعمة للعهد.

وقد حاول صفير منع جويس من الحديث أمام الكاميراً، واصفاً القناة بـ”قناة العهر” ومتوجهاً إليها بكلام غير لائق، ما دفعها للرد عليه قائلة “ما بسمحلك تقول هيك، صرمايتي بتشرفك”.