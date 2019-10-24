هيفاء وهبي للرئيس اللبناني: “اخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش”

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 02:53 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون التي القاها منذ قليل في اليوم الثامن للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها معظم المناطق.

وقالت هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة.. معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر! “.

يذكر ان ميشال عون كان قد القى كلمة، منذ قليل، قال فيها للمتظاهرين ان النظام لا يتغيّر في الساحات كما دعاهم الى تشكيل وفد منهم لمحاورته.