شاهدوا..ما هو موقف ديمة بياعة من العمل مع طليقها تيم حسن!

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 02:53 مساءً - كشفت الفنانة السورية ديمة بياعة موقفها من الظهور مع طليقها تيم حسن في عمل مشترك.

وجاء هذا خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج “عرب وود” الذي يعرض على شاشة “روتانا سينما”.



وقالت رداً على سؤال عن مدى تقبلها الأمر إنها لا ترفض ذلك وإن ذلك يعتمد على الدور الذي يعرض عليها، مع الإشارة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار الفن والتمثيل.

ويشار إلى أن الفنانة أشعلت تطبيق الصور والفيديوهات من خلال صورة نشرتها لها مع ولديها وعدد من الأقارب وعلقت: “بحبكن” محققة أكثر من 26 ألف إعجاب.