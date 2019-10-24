جلسة تصوير تجمع الفنانة الكويتية سعودة بابنها احتفالا بعيد ميلادهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة الكويتية سعاد سليمان، الشهيرة بـ “سعودة” بعيد ميلادها وعيد ميلاد ابنها، والذي صادف نفس اليوم، بجلسة تصوير جمعتهما.

سعودة ظهرت في الجلسة وهي تحتضن ابنها وتلاعبه، كما ظهرا وهما يطفئان شمعة عيد ميلاده، حيث أتم عام من عمره، وقد شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة الكويتية هنأت ابنها بقولها: “قلب امك احلى صدفة انه ميلادك معاي اول سنه كل ربي يحفظك ويخليك لي يا اخر العنقود”.

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سعودة خضعت لجلسة تصوير أخرى ظهرت فيها منفردة، وكانت ترتدي ملابس احتفالية وحملت قالب تورتة صغير حملت اسمها، وزينت المكان بالبالونات الملونة، وبالونات حملت رقم 21، حيث أتمت 21 من عمرها.

والدة سعودة، الفنانة مي البلوشي هنأت ابنتها بعيد ميلادها، بقولها: “عمري سعودتي الجميلة اخر العنقود سكر معقود يا عسى ايامج كلها سعادة يا روح روحي شمعة البيت انتي”.

وأضافت: :وفعلا سميتج سعاد وأنتي اللي تنشرين السعادة فبيتنا احبج يا نور عيني ربي يحفظج ويحرسج ويوفقج دنيا وآخره”.

كما وجهت مي تهنئة خاصة لحفيدها، بقولها: “حنانس والله قلبي ركوني اللي نولد بيوم عيد ميلاد أمه ربي يحفظك ويحرسك من العين وايبلغني فيك بسم الله ما شاءالله الله يحفظك بعينه اللي ما تنام”.