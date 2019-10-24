ايمي طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها الـ30 أمام قبر والدها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة شقيقته إيمي، من أمام قبر والده الفنان الراحل طلعت زكريا.

عمر، وجه لشقيقته إيمي، رسالة خاصة بمناسبة عيد ميلادها في تعليقه على الصورة قائلًا: “عيد ميلادك السنة دي مختلف عشان بابا مش موجود، ربنا يقدرني وأبقى سند وضهر ليكي في حياتك، أنا عارف إني مش هقدر أعمل اللي كان بيعمله بس أوعدك إنك أنتي وأمي ومراتي في رقبتي ليوم الدين ويا رب أقدر أبقى سداد ليكم، كل سنة وإنتي جميلة، كل سنة وإنتي نقية، كل سنة وإنتي طيبة”.

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في الوقت نفسه ردت إيمي على رسالة شقيقها قائلة: “ربنا يخليك ليا يا قلبي وروحي وعمري”.

إيمي طلعت زكريا، من مواليد 22 أكتوبر 1989، وكشفت أن والدها الفنان طلعت زكريا، أوصاها بعدم الاحتفال بعيد ميلادها الثلاثين قبل رحيله.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا يوم 8 أكتوبر عن عمر يناهز الـ 59 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وبها رحل، وتم دفن جثمانه في مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية.