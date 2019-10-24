منى زكي: أنافس أحمد السقا في الأكشن.. ورفضت استخدام دوبلير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت النجمة المصرية منى زكي عن تفاصيل دورها في فيلمها الجديد “العنكبوت”، والذي يشاركها بطولته أحمد السقا وظافر العابدين.

منى كشفت أنها ستنافس السقا في الأكشن خلال الفيلم، حيث أنها ستقدم معه عدد من مشاهد الأكشن، لافتة إلى أن العمل به جانب “لايت وخفيف” بخلاف الأكشن.

وبسؤالها إن كانت قد خضعت لتمارين قبل تنفيذ هذه المشاهد، قالت مازحة: “أنا جاهزة مش محتاجة تمارين”، مؤكدة على أنها دائما تحافظ على لياقتها البدنية، وأنها نفذت المشاهد بنفسها ورفضت اللجوء لدوبلير، إلا عندما كان يصر المخرج على ذلك.

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وعما إذا كانت قد تعرضت لإصابات جراء تنفيذها هذه المشاهد، أكدت، في لقائها ببرنامج The Insider، أنها لم تتعرض لإصابات شديدة بل أصيبت برضوض بسيطة.

وفيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

وكان قد تم تكريم الفنانة منى زكي مؤخرا في فاعلية “دبي ستارز”، ووضعت نجمة باسمها في ممر المشاهير بدبي، وبذلك تكون أول ممثلة مصرية توضع نجمة باسمها في ممر المشاهير.