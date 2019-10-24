حفل عيد ميلاد يجمع حماقي وزوجته بماجد المصري وزوجته.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهرت نهلة الحاجري برفقة زوجها الفنان محمد حماقي في حفل عيد ميلاد صديقة لهما من خارج الوسط الفني.
حفل عيد الميلاد حضره أيضا الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر، وكذلك الفنان محمد ممدوح.
زوجة محمد حماقي لفتت الأنظار إليها بإطلالة محتشمة ورقيقة تتناسب مع طباعها الناعمة التي اعتاد عليها الجمهور، وحازت طلتها على إعجاب الفانز.
كما اختارت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري طلة بسيطة لها، وظهرت بلوك كاجوال على غير عادتها.
يُذكر أن محمد حماقي تزوج منذ سنوات من نهلة الحاجري، ولكنه انفصل عنها لمدة عامين، وأعلن الفنان عودته لزوجته عام 2016.
وفي عام 2017 حقق حماقي أمنيته، بعدما رزقه الله بابنته فاطمة، وأكد حماقي أن عودته لزوجته كانت متوقعة، وخاصة أنه لم يكن مستقرا طوال فترة انفصالهما وكان كلاهما ينتظر فرصة للعودة.
حماقي يشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج «ذا فويس»، إلى جانب سميرة سعيد والفنان راغب علامة والفنانة أحلام، وأضاف حماقي جو من المرح داخل الكواليس، وحصد عدد من الأصوات اللامعة.
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