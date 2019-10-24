مي عمر تستجم في اليونان وتتألق بإطلالة ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية مي عمر إلى اليونان للاستجمام والتمتع برحلة صيفية قبل بدء فصل الشتاء.

مي عمر شاركت جمهورها في صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان منقوش عاري الكتفين ويعلو ركبتيها، بينما تركت شعرها منسدلًا.

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الفنانة المصرية تلقت عدد من تعليقات الجمهور التي عبر ت عن إعجابهم بطلتها التي تتناسب معها رغم أنها لا تخلو من الجرأة.

كانت مي عمر احتفلت بعيد ميلادها قبل أيام، وانتشر لها فيديو مع زوجها المخرج محمد سامي من الاحتفال ظهرت تقبله وتشكره على ما يقدمه لها، كما سافرت بعدها مي برفقة زوجها إلى اليونان من أجل مواصلة الاحتفال بههذ المناسبة.

الفنانة الشابة حققت نجاحا كبيرا في رمضان الماضي بعدما شاركت في مسلسل «ولد الغلابة»، والذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا.

المسلسل أخرجه زوج مي المخرج محمد سامي، وشارك ببطولته إنجي المقدم، محمد ممدوح، هادي الجيار، صفاء الطوخي، هبة مجدي، مجدي بدر، كريم عفيفي، وإنجي المقدم.