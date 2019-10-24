ويزو تفقد بعض من وزنها وتبهر محبيها بلوك جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة الشابة دينا محسن والشهيرة بـ «ويزو» جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نجمة «مسرح مصر»، ظهرت في الصورة بوزن أقل، حيث بدا وجهها مضيئًا ومتوهج، وأكثر نحافة.

Advertisements

فانز ويزو عبر عن إعجابه الشديد بالصورة، وسألها الجمهور عن سر فقدان وزنها، وإن كانت خضعت لحمية غذائية قاسية، أم أنها استخدمت خاصية الفوتوشوب للظهور بهذا الشكل في الصورة.

دينا محسن حققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في «مسرح مصر»، وكانت نموذج للفتاة زائدة الوزن التي تستطيع ان تتحرك بسهولة على المسرح وترقص بحرفية، وشاركت بعد ذلك في العديد من الأعمال الفنية.

الفنانة المصرية رزقت في مارس الماضي بابنها الأول إسماعيل من زودها شريف حسني، وشاركت جمهورها في ذلك من خلال حسابها الخاص.

دينا محسن تزوجت من شريف حسني في عام 2017، في حفل زفاف ضخم حضره كل نجوم «مسرح مصر» وعلى رأسهم علي ربيع ومحمد أنور وكريم عفيفي وحمدي الميرغني، وعدد من نجوم الفن والفنان أشرف عبدالباقي.