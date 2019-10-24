ظهور نادر لشقيقة الفنان شريف منير.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الماكيرة أسما شريف منير جمهورها في بعض اللقطات الطريفة لعمتها، شقيقة الفنان شريف منير.
أسما نشرت فيديو طريف لعمتها من خلال حسابها على موقع «أنستجرام» تقول فيه عمتها انها ف مدينة ديزني لاند، وأن قبعتها قد سرقت منها، وطالبتها بالاتصال بالانتربول.
أسما أكدت من خلال تعليق لها أن عمتها تمازحها، وأنها تتواجد في شرفة شقتها، ولم تخرج من المنزل، ولاحظ الجمهو الشبه بين الفنان شريف منير وبين شقيقته «نيفين».
أسما شريف منير أصبحت أكثر نشاطا على مواقع التواصل، وقدمت مؤخرا مع والدها برنامج «أنا وبنتي»، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.
شريف منير كشف مؤخرا من خلال حسابه الشخصي صور من طفولته مع والديه، وذلك للمرة الأولى عبر موقع «أنستجرام»، وحازت الصور على إعجاب الجمهور.
الفنان المصري شارك مؤخرا كضيف شرف في فيلم «الممر»، مع المخرج شريف عرفة، والفيلم بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وهند صبري، وأحمد رزق، وإياد نصار.
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