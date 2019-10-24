ريهام عبدالغفور على العشاء مع أفضل رجل في حياتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جمهورها في صورة حديثة مع نجلها يوسف.

ريهام نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «أتناول عشاء خاص على الشموع مع أفضل رجل في حياتي وأفضل أكل في المدينة».

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صورة ريهام مع نجلها يوسف حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، والذي اندهش عدد كبير منهم من أن لديها ابنا في هذا السن.

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور تزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها الأول ووالد ابنها “يوسف” بسبب الخيانة، وبعده تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبت منه طفل.

وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، والذي تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن مسلسل إيطالي.

والعمل من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، أحمد داوود، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.