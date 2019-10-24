ريهام سعيد تدعو للتبرع لفنان بعد نقله للعناية المركزة.. من يكون؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن إصابة أحد العاملين في الوسط الفني بمرض خطير، نقل على إثره إلى العناية المركزة بمستشفى عين شمس.

ريهام قالت، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على “إنستجرام”: “في حد في الوسط الفني موجود في مستشفى عين شمس التخصصي مصاب بفيروس زي اللي كان عند الفنان طلعت زكريا الله يرحمه، ويحتاج لـ9 جلسات طبية، سعر الواحدة منها 20 ألف جنيه، غير أنه على جهاز التنفس الصناعي دلوقتي، وللأسف الشديد الناس اللي اتعامل معاهم طول عمره لم يساعدوه”.

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ودعت للتبرع له، بقولها: “بطلب من كل الناس تروح تساعده في مستشفى عين شمس التخصصي، وعلى العاملين في الوسط الفني بترجاكم توقفوا جنبه لأنه مننا وعيب نسيبه كده محتاج ومعندوش حاجة عشان يصرف على علاجه وخلينا نقف جنب بعض”.

وأضافت: “لو سمحتم لو عايزين تسعدوه كلموني وهديكم تليفون أخوه عشان يستناكم عند الحسابات في عين شمس التخصصي.. لازم يغطي الـ9 جلسات، وعلاج الرئة عشان الفشل اللي عنده من فضلكم في أسرع وقت روحوا ساعدوه ضروري”.

وكشفت ريهام عن هوية هذا الفنان، في تصريحاتها لموقع “في الفن”، حيث قالت إنها تقصد المصور محمود عاشور، وأن التبرعات باسمه مباشرة في مستشفى عين شمس التخصصي.