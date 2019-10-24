قواعد منة فضالي للسعادة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها على موقع التغريدات «تويتر».

منة ظهرت في الصور وهي ترتدي ملابس منزلية لونها أسود، وتضع الكثير من الإكسسوارات، وعلقت قائلة: «أنا لا أهتم بما يعتقده الآخرون بي فأنا لي قواعدي الخاصة».

Advertisements

الفنانة المصرية أثارت خلال فصل الصيف حالة من الجدل بين الجمهور بسبب طلاتها الجريئة التي تنشرها عبر حساباتها الخاصة سواء على الشاطئ أو في أي رحلة خارج مصر.

منة عرض لها مؤخرا مسلسل «قيد عائلي»، والذي صدمت جمهورها بانتحارها في المسلسل، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، وناهد السباعي، وبسمة، وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي، من ‏تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.

‎”‎ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد ‏الشريف.