شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تعلق على كلمة الرئيس اللبناني: كلمتين مقطشين تقطيش والان مع التفاصيل

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على كلمة الرئيس اللبناني ميشيل عون للمحتجين اليوم الخميس.

وكتب وهبي، عبر حسابها على موقع تويتر: "كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة.. معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8 ايام بالشارع، وآخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما زادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر"

وكان الرئيس اللبناني أعلن تأييده إنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة والسرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام.

وعبر الرئيس اللبناني، ميشيل عون، عن تفهمه صرخة الألم اللبنانية "لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة".

وقال في كلمة له اليوم: نطمح إلى دولة لبنانية بلا طائفية يتساوى أمامها الجميع.

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وأضاف عون: رئيس الجمهورية بعد الطائف يحتاج إلى تعاون الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاح.

وتابع الرئيس اللبناني: لا أسعى إلى التهرب من المسؤولية لكن العراقيل كثيرة.

وأردف: تكلمت يوميا عن مكافحة الفساد لكن مسؤولين كثير استاؤوا من الموضوع.

وأكد عون أن المحاسبة تتم من خلال القضاء والسارق لا طـائفة له.

وأوضح أنه من الضروري استعادة الأموال المنهوبة ويجب محاسبة كل من سرق المال العام.

وزاد عون: ملتزم بمكافحة الفساد وهذه مسؤولية مجلس النواب وأتطلع للتعاون.