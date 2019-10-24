شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة البحرينية أميرة محمد تعتذر للجمهور السعودي عن ملابسها والان مع التفاصيل

قدمت الفنانة البحرينية أميرة محمد، اعتذارها للجمهور السعودي بسبب التقاطها لصورٍ في المملكة ظهرت فيها بملابس لم يتقبلها السعوديون لأنّهم لم يعتادوا عليها في مجتمعهم المحافظ خاصةً أنّها نشرت هذه الصور من زيارتها الأخيرة للسعودية.

وذكرت أميرة، في لقاءٍ متلفز أنَّ جمهورها اعتاد على مشاهدتها في شكل معين وملابس معينة، منوهةً إلى أنَّ هذا لا بدَّ أن يراعيه الفنان كون الجمهور والمتابعين شيئًا مهمًا.

ووعدت أميرة محمد جمهورها بمراعاةِ مشاعرهم في أي ظهور لها خلال الفترة القادمة وأنهم سيرونها بالصورة التي يبغونها، معتذرةً بالقول: "من خلال هذا البرنامج أعتذر لجمهوري ومتابعيي وتحديدًا جمهوري في السعودية بسبب صوري التي نشرتها من سفريتي الأخيرة والتي لم يحبوها".

وأوضحت الفنانة البحرينية أنَّ تصريحها بشأنِ مواطنتها زينب العسكري، بأنها فنانة الخليج الأولى لاقى الكثير من الغضب تجاه البعض، منوهةً إلى أنّها لن تغير ما قالته بشأن هذا التصريح؛ لأنّها وجهة نظرها كمواطنة ومشاهدة بحرينية.

وأضافت الفنانة البحرينية، بأنَّ هذا هو زمن المجاملات وهذا ما يجعل البعض يتحاشى الاحتكاك بها؛ لأنّها لا تعرف المجاملات، وهذا لا يرقى للبعض ويجعلهم غير متقبلين لرأيها، نافيةً صفة الغرور عن نفسها؛ إذ ليس مفروضًا عليها أن تعرف الجميع عبر السوشال ميديا كي لا تكون مغرورة.

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وحول رأيها في حلقة فيحان نجم مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبر السعودي الشهير، مع الإعلامية السعودية ملاك الحسيني ببرنامجها "حراك مع ملاك" قالت إنَّ الحلقة أثارت استفزازها.

وأكدت على أنَّ ما أغضبها هو طريقة حديث المذيعة والتي وصفتها بـ"المستفزة"؛ لأنَّ مكانة أي شخص وكونه قدوةً لغيره من عدمه لا تقاس بشهادته، منوهةً إلى أنّها لو كانت ضيفة معها في الحلقة مكان فيحان فلم تكن تتصرف بتلك الطريقة التي أبدى بها الضيف ردة فعله.

وأكدت الفنانة البحرينية أنَّ فيحان اكتسب شهرة كبيرة وأصبح الأطفال متعلقين به، مشيرةً إلى أنَّ هناك أشخاصًا كثيرين يحملون الشهادات ولكنهم لا يستطيعون التحدث مثلما تحدث فيحان.

وقالت إنَّ ظهور الطفلة وعد العساف وحديثها عن الاتفاق السري مع مذيعة البرنامج كونها تريد حراكًا لإثارة الجدل فهذا يعد ذكاءً منهم؛ لأنهم صاروا "ترند" وهذا ما يحدث في المجتمع بشكل عام.

