4 دقائق تمنح الصفاقسي صدارة الدوري التونسي

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رويترزالأربعاء 2019/10/23 09:10 م بتوقيت أبوظبي
الصفاقسي التونسي - صورة أرشيفية
حقق فريق الصفاقسي فوزا صعبا وسجل هدفين في غضون 4 دقائق، ليقلب الطاولة على مضيفه البنزرتي بنتيجة 2-1، ارتقى به إلى صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي الممتاز.
وتقدم البنزرتي صاحب الضيافة عبر المهاجم المالي أبو بكر تراوري بعد مرور 17 دقيقة، لكن الصفاقسي الذي يخوض أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد فتحي جبال انتفض في الشوط الثاني.
وأدرك لاعب الوسط حمزة الجلاصي التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 61، قبل أن يمنح علاء المرزوقي التفوق للصفاقسي بالهدف الثاني بعدها بـ4 دقائق.
وارتقى الصفاقسي مؤقتا إلى صدارة جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة من 5 مباريات، متقدما بفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري الذي يواجه هلال الشابة في وقت لاحق مساء الأربعاء.
في المقابل، توقف رصيد البنزرتي عند 4 نقاط من 4 مباريات خاضها حتى الآن.
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