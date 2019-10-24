"فارقوني" تصعد بناصيف زيتون إلى الصدارة في السعودية.. هل روان بن حسين السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما يزال النجم السوري ناصيف زيتون يقطف ثمار نجاح أغنية "فارقوني" وذلك بعد مرور نحو شهر على إطلاقها؛ إذ تصدرت الأغنية هذا الأسبوع قائمة أفضل الأغاني في إذاعة "مكس أف أم" الشبابية السعودية.

واستضافت الإذاعة زيتون عبر مكالمة هاتفية ليتحدث إلى جميع محبيه في المملكة، فيما تقترب مشاهدات الأغنية إلى 13 مليونًا حتى اللحظة عبر حسابه في يوتيوب.

ولا يقتصر نجاح الأغنية على السعودية وحسب؛ إذ حققت نجاحًا أيضًا في العديد من الدول العربية، لا سيما أنها أول أغنية خليجية يقدمها ناصيف في مسيرته الفنية؛ ما دفع الكثيرين إلى الاهتمام بها لتقييم تجربته هذه والحكم عليها.

ولم يكن النجوم بعيدين عن تلك الأجواء، فالأغنية كان لها صدى إيجابيٌ لديهم مثل المخرج بسام الترك، والبلوغر الكويتية روان بن حسين، التي ظهرت أيضًا في الفيديو كليب، والعراقية رحمة رياض بالإضافة إلى إعلاميين ومشاهير آخرين.

وفي الحديث عن روان بن حسين، يشار إلى أنها كانت تعرضت لانتقادات بعد ظهورها في فيديو كليب "فارقوني" كونها أدت بمشاهد جمالية ولم تفتعل أي أداء تمثيلي في الكليب، لكنها قالت إنها هي التي طلبت الظهور بهذا الشكل.

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وأضافت في مقطع فيديو بثّته عبر "سناب شات": "أنا طلبت أن تكون المشاهد بيوتي شوتس لأنني بيوتي بلوغر أعرض مكياجًا وأدوات شعر، وأنا مش ممثلة أو موديل في كليب".

وقالت أيضًا: "ما راح أقدر أطلع في مشاهد تمثيل مع الفنان ولا يمكنني أن أطل كممثلة، فقررت أن تكون مشاهدي جمالية فقط مثلما أظهر عبر حسابي الخاص على إنستغرام أو في فوتو شوت".

يذكر أن ناصيف زيتون طرح فيديو كليب أغنية "فارقوني" تزامنًا مع ذكرى يوم ميلاده الـ31، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي أغنية باللهجة العراقية من كلمات عدنان الأمير وألحان أدهم وتوزيع عمر صباغ ومن إخراج بسام الترك وتم تصويره في منطقة حتا بمدينة دبي الإماراتية.