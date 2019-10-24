بيرين سات تحسم أمر مشاركتها في "العشق الممنوع" مجددًا.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الممثلة التركية بيرين سات، أنّها لن تشارك مجددًا في فيلم مكمّل لمسلسل "العشق الممنوع" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في الوطن العربي إلى جانب الممثل كيفانش تاتليتوغ.

وقالت سات إنها منشغلة حاليًا في تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "الهدية" من إنتاج نتفلكس، والذي من المتوقع عرضه في الأشهر القليلة المقبلة، لافتةً إلى أنَّ مسلسلها الجديد سيُجبرها على الالتزام بتصوير العمل لسنوات عدّة، خاصة وأنه سيتم عرض مواسم منه على منصة "نتفليكس" العالمية.

وبعد هذا التأكيد من بيرين سات التي كان الجمهور يأمل بمشاركتها في "العشق الممنوع" المكمل، فإنها بذلك قد وضعت حدًا لما تم تداوله عن احتمال وجود مشروع قريب يعيد جمع الثنائي بيرين وكيفانش من جديد.

علماً بأنّ الممثلة هازال كايا، وهي حامل في شهرها الثامن، كانت تحدّثت في مقابلتها الأخيرة بأنَّ زميلها كيفانش تاتليتوغ كان يحاول مرارًا إقناعها بالمشاركة في الفيلم، وأنّها كانت مستعدة للمشاركة في الفيلم بعد ولادة ابنها.

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وبدأت "نتفليكس" تهتم بإنتاج المزيد من المسلسلات التركية لعرضها على منصتها، بعد الانتشار الواسع للدراما التركية وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الحامي" التركي من بطولة النجم تشاتاي أولسوي وإنتاج المنصة العالمية.

يذكر أنَّ بيرين سات زادت شهرتها من خلال لعبها لأدوار البطولة في مسلسلات عديدة أبرزها مسلسل ياسمين (2006–2008)، العشق الممنوع (2008–2010)، ما ذنب فاطمة جول؟ (2010–2012) ومسلسل انتقام (2013–2014).

وتعرض مسلسل "العشق الممنوع" خاصةً إلى العديد من الانتقادات المختلفة بين الحين والآخر وعلى الرغم من ذلك، فإنه سجل الرقم القياسي في المشاهدة وتم عرضه في كثير من الدول. وبالمثل تعرض مسلسل "ما ذنب فاطمة جول"؟ لكثير من الانتقادات ولكنه تم مدحه والإشادة به بفضل لفت الانتباه إلى حقوق المرأة.