عمرو عابد في العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد"

ضر النجم عمرو عابد أمس الأربعاء العرض الخاص لفيلمه "لما بنتولد" بصحبة أبطال الفيلم ابتهال الصريطي، محمد حاتم، أمير عيد، بسنت شوقي والمخرج تامر عزت، في سينما مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص أصدقاء الفنان عمرو عابد ليشاركوه الاحتفال بعرض الفيلم ومنهم كريم قاسم، محمود الليثي، هاني عادل، صدقي شاكر، محمود صيام.

ويقوم عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثًا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخذ طرقًا غير مشروعة لتحقيق ذلك".



ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاث شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.

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ويشارك الفنان عمرو عابد البطولة كل من ابتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس.

وشارك فيلم "لما بنتولد" في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي كما شارك عمرو عابد في فيلم دماغ الشيطان والذي لم يحدد موعد إطلاقه بعد، كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ.

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