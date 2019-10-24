أصالة تروج لحفل "ليلة عبدالرحمن بن مساعد"

روجت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، لحفلها الغنائي الذي يقام الليلة، في أمسية بعنوان "ليلة عبدالرحمن بن مساعد"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت أصالة مقطع فيديو للأمير عبدالرحمن بن مساعد، في إحدى الأمسيات الشعرية، وعلقت: "انتظروا هذه الليله الكبيرة الّتي سنتغنّى فيها ونتشرّف بكلمات سموّ الأمير عبد الرّحمن بنّ مساعد، وألحان صادق الشّاعر".

وتابعت: "لنسمو معاً في عالم نقيّ حالم، يُطهّر الرّوح ويُشفي النّفس، إنتظرونا اللّيلة على شاشة (إم بي سي) ودعواتكم لي بأنّ يجاري صوتي كلمات أميرنا المُثقّف المُبدع صاحب السموّ في الشّعر والمشاعر".

وغنت أصالة من كلمات الشاعر عبدالرحمن بن مساعد عدد من الأغاني أبرزها "قد الحروف"، "النظرة الخجولة"، "يسعد صباحك"، وغيرها.

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يحيي الحفل الذي قام الليلة بالعاصمة السعودية الرياض، المطرب السعودي محمد عبده، المطرب الإماراتي حسين الجسمي، والمطرب السعودي عبادي الجوهر.

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