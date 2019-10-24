«هنيدي»: «موسم الرياض إنجاز.. والجمهور السعودي سبب نجاح مسرحيتي»

أعرب الفنان محمد هنيدي عن سعادته بموسم الرياض، الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، وشارك فيه النجم المصري بمسرحية «3 أيام في الساحل»، فيما وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي.

وقال «هنيدي»، في فيديو نشره «آل الشيخ» على حسابه بـ«فيس بوك»: «مش قادر أوصفلكم سعادتي بموسم الرياض والإنجاز اللي معمول، شكرًا لهيئة الترفيه ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ».

وأضاف: «بالنسبة للمسرحية الحمد لله نجاحها كان جميل جدًا بفضل الجمهور السعودي النقي اللي بيحب المسرح، وبنشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على كل حاجة، وإن شاء الله نلتقي في مواسم ثانية».