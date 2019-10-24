ظهور أساطير ومعارك جديدة في Stars war









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اشتركت شركة Lucasfilm مع المخرج جاي جاي أبرامز مرة أخرى لاصطحاب المشاهدين في رحلةٍ بطولية إلى مجرّة بعيدة جدًا مع فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، لعرض الأحداث الختامية المشوّقة لملحمة "سكاي ووكر"، التي ستشهد ظهور أساطير جديدة والمعركة الأخيرة في سبيل الحريّة.

الفيلم بطولة كاري فيشر ومارك هاميل وآدم درايفر وديزي ريدلي وجون بوييغا وأوسكار أيزاك وأنتوني دانيلز ونعومي أكي ودومنال غليسون وريتشارد إ. غرانت ولوبيتا نيونغو وكيري راسل وجوناس سوتامو وكيلي ماري تران مع إيان مكديرمد وبيلي دي ويليامز

فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker من إخراج جاي جاي أبرامز وإنتاج كاثلين كينيدي وأبرامز وميشل رجوان. ويشارك كمنتجين تنفيذيين كالوم غرين وتومي غورملي وجيسون مكغاتلين. أما قصة العمل فمن تأليف جاي جاي أبرامز وكريس تريو.

