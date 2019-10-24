اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اشتركت شركة Lucasfilm مع المخرج جاي جاي أبرامز مرة أخرى لاصطحاب المشاهدين في رحلةٍ بطولية إلى مجرّة بعيدة جدًا مع فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، لعرض الأحداث الختامية المشوّقة لملحمة "سكاي ووكر"، التي ستشهد ظهور أساطير جديدة والمعركة الأخيرة في سبيل الحريّة.
الفيلم بطولة كاري فيشر ومارك هاميل وآدم درايفر وديزي ريدلي وجون بوييغا وأوسكار أيزاك وأنتوني دانيلز ونعومي أكي ودومنال غليسون وريتشارد إ. غرانت ولوبيتا نيونغو وكيري راسل وجوناس سوتامو وكيلي ماري تران مع إيان مكديرمد وبيلي دي ويليامز
فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker من إخراج جاي جاي أبرامز وإنتاج كاثلين كينيدي وأبرامز وميشل رجوان. ويشارك كمنتجين تنفيذيين كالوم غرين وتومي غورملي وجيسون مكغاتلين. أما قصة العمل فمن تأليف جاي جاي أبرامز وكريس تريو.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور أساطير ومعارك جديدة في Stars war لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.