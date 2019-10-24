شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: شركة Warner Bros تعمل على إنتاج جزء جديد من فيلم الـJoker والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "wegotthiscovered" أن شركة Warner Bros تعمل على إنتاج جزء جديد لفيلم الـJoker، العمل الذى وصلت إيراداته إلى 745 مليون دورلا أمريكى حول العالم، منذ طرحه بداية من يوم 4 أكتوبر الماضى.
وكانت هنالك الكثير من الشكاوى التى تدور حول الفيلم بسبب مكان آرثر المعزول داخل أساطير العاصمة، كما كانت خطة فيليبس للشخصية أصلية تمامًا على الرغم من وجود العديد من الترابطات الواضحة مع الأفلام الكلاسيكية التى ظهرت بها الشخصية.
ولذلك فى الجزء الثانى من العمل من الواضح أن الشركة ستعمل على إخماد الكثير من المخاوف حول الشخصية، ووفقا للموقع فإن الفيلم الذى سيتم عرضه بعد عدة سنوات من أحداث الـJoker الذى طرح أكتوبر الجارى وحصل على جائزة الأسد الذهبى لعام 2019، سيركز أكثر على ظهور آرثر كمجرم فى مدينة جوثام، بدلاً من رحلته إلى الجنون.
وبالرغم من المعلومات الجديدة التى طرحت حول الفيلم إلا أنه لايزال يقع فى الكثير من الانتقادات بسبب الجانب الإجرامى الذى ظهر من خلال العمل، حيث إن أعضاء أكاديمية الأوسكار أعلنوا مسبقا أنهم فى حيرة بسبب اختيار الفيلم للمشاركة فى الجوائز أم لا.
فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
ويضم الفيلم عددًا كبيرا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.
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