شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس عن حلقة دنيا وإيمى سمير غانم: سهرة كلها ضحك مع أحلى أختين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الشقيقتان دنيا وإيمى سمير غانم، ضيفتين فى برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس، ويتم عرض الحلقة يوم الاثنين المقبل على قناة dmc، فى تمام الساعة 11 مساء.

وكتبت إسعاد يونس، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "سهرة كوميدية وحلقة قوية جدًا كلها ضحك ولعب وغناء واستعراضات مع أحلى أختين إيمى ودنيا سمير غانم فى صاحبة السعادة يوم الاثنين المقبل الساعة 11 مساءً".

كما روجت دنيا للحلقة عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "انتظروا الحلقة مع أحلى وأخف دم فى العالم إيمى والجميلة أوى إسعاد يونس".

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ونشرت دنيا فيديو برفقة شقيقتها إيمى سمير غانم، وهما تغنيان مهرجان "عايم فى بحر الغدر"، من كواليس تصوير الحلقة.

وآخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3"، وعرض فى رمضان الماضى، وحقق العمل نجاحاً جماهيريا وقت عرضه وشارك فى بطولته كل من عمرو وهبه وشيماء سيف وضم العمل عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وآخرون من النجوم والعمل من إخراج خالد الحلفاوى.