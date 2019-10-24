شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يقدم الدراما الشعبية فى "الأخ الكبير" ويجسد شخصية سائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد رجب لتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الأخ الكبير" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ويقدم رجب فيه الدراما الشعبية فى 45 حلقة، حيث يظهر بدور شاب فقير يعمل سائقا ويواجه تحديات الحياة إذ يمر بأكثر من أزمة يحاول التغلب عليها.

ويخوض محمد رجب فى "الأخ الكبير" أولى تجاربه فى أعمال الـ45 حلقة، ليعود رجب إلى اللون الشعبى مرة أخرى، والذى قدمه فى السينما خلال فيلمى "سالم أبو أخته" بمشاركة حورية فرغلى وأيتن عامر وتم عرضه عام 2014، و"بيكيا" مع أيتن عامر أيضاً والذى تم عرضه العام الماضى.



محمد رجب

وتعاقدت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل مع عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة للمشاركة فى بطولة العمل أمام محمد رجب، وجارى إنهاء التعاقدات خلال هذا الأسبوع قبل البدء فى التصوير بالديكورات الأولى بمدينة الإنتاج الإعلامى والتى تم الانتهاء من معاينتها فى الأيام الماضية.

وخاض محمد رجب السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.