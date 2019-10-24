شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفلت بليك ليفلى بعيد ميلاد زوجها ريان رينولدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة بليك ليفلى على عدم تفويت عيد ميلاد زوجها النجم والممثل العالمى ريان رينولدز الذى أتم بالأمس عامه الـ43 حيث حرص العديد من النجوم والنجمات على مشاركته تلك المناسبة مثلما حصل مع سلمي حايك وغيرها.

بليك ليفلى نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت فيها إلى جانبه وداعبته فيها على طريقة حركته الذى اشتهر بها خلال فيلمه The Deadpool الذى حقق نجاحاً كبيراً وردود أفعال واسعة أثناء عرضه.



بليك ليفلي وريان رينولدز خلال الصورة التي قامت بنشرها ليفلي علي انستجرام

علي جانب آخر عاش الثنائى بليك ليفلى وريان رينولدز أحداثاً سعيدة مؤخراً فقد بدأ الشهر باستقبالهما طفلهما الثالث، كما احتفلا قبلها فى وقت سابق بمناسبة عيد زواجهما السابع.