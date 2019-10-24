شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة هيفاء وهبى وحفيدتاها يرفعن علم لبنان: الحق ما بيموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد أعلنت زينب فياض ابنة المغنية هيفاء وهبى تضامنها مع الاحتجاجات اللبنانية بنشر صورة لها مع ابنتيها وهن رافعات العلم اللبنانى، وكتبت على الصورة عبر حسابها بإنستجرام "الحق ما بيموت.. كلن يعنى كلن".

ورغم أن ابنة هيفاء وهبى زينب فياض تعيش فى الكويت، إلا أنها تفاعلت بشكل كبير مع الاحتجاجات فى لبنان، ونشرت العديد من الصور عبر إنستجرام تعلن فيها تضامنها مع التظاهرات، بداية بصورة سوداء حملت كلمة "لبنان" بالأبيض مرورًا بصورتها عليها العلم اللبنانى ثم عدة صور للتظاهرات فى لبنان.

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وحرصت الفنانة هيفاء وهبى أيضًا على التعبير عن تضامنها مع التظاهرات من خلال إنستجرام وتويتر، فنشرت عدة مقاطع فيديو للاحتجاجات وأشادت فى تغريدة بتضامن الشعب اللبنانى وتوحده بعيدًا عن الانتماءات السياسية.