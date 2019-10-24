شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى ينتظر "ما تيجى يا مليجى" ويستعد لمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق حكاية الفنان محمد الشرنوبى "ما تيجى يا مليجى" ضمن مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، السبت المقبل على شاشة on e، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ويأتى ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الحكاية بمجرد عرضها على إحدى الفضائيات العربية.



ما تيجي يا مليجي بطولة محمد الشرنوبى

حكاية "ما تيجى يا مليجى" بطولة الفنان محمد الشرنوبى ومحمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، هدى المفتى، محمد يسرى، وهبة عبد الغنى وآخرين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينجرى وأحمد عبد العاطى.

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يعد الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، مختلفا عن الأجزاء الماضية فى محتواه، حيث يقدم مجموعة من القصص التى تقوم على البطولة النسائية وأخرى رجالية، كما أن هناك قصص تعتمد على البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات يتم طرحها فى 45 حلقة ، ألفها "عمرو محمود ياسين" ومن المقرر أن تعرض كل حكاية فى 5 حلقات هذا إلى جانب دخول شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى بالنسبة الأكبر فى إنتاج الجزء الثالث مع "ارت ميكرز" لأحمد عبد العاطى، ويعتبر هذا التعاون الأول بين الشركتين.



بوستر حفل محمد الشرنوبي بمهرجان الموسيقى العربية

بينما اعتمدت موضوعات الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافسة القضايا التى تخص المرأة وقام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

وفى سياق مختلف يستعد الفنان محمد الشرنوبى لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، فى الثامنة من مساء الاثنين 11 نوفمبر المقبل تحت قيادة المايسترو أحمد حسن فكرى على المسرح الكبير.