ليلى علوى تحتفل بمرور 5 سنين على تأسيس جروب "الليلاوية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ليلى علوى، بمرور خمس سنين على تأسيس جروب "الليلاوية"، معبرة عن سعادتها على كل الدعم والحب الذى يقدم له من جميع محبيها فى الوطن العربى.

وكتبت ليلى علوى، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة "يمر خمس سنين على تأسيس جروب الليلاوية، قدمتولى فيهم كل الدعم والاحتفاء والمحبة اللى أى حد فى الدنيا لازم يكون سعيد وممتن لوجودهم فى حياته".

وتابعت ليلى فى حديثها قائلة: "فرحتونى بكلامكم وبوستاتكم ومشاركتكم ليا فى كل أوقاتى سواء نجاحات عملية أو حتى لحظات عائلية وشخصية بحبكم جدًا وباتمنا لكم كل سعادة ونجاح وفرحة فى كل يوم فى حياتكم .. كل سنة وكل الليلاوية طيبين".