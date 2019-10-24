رزان مغربي عبر "تويتر": من يحكم لبنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

غردت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها بـ"تويتر"، بشأن الأحداث الجارية في لبنان.

وكتبت "مغربي": " يعني يا عالم من يحكم فعلا لبنان، مش واضح، رئيس الحكومة مكبل الأيدي، ورئيس الجمهورية عنده ضغوطات".

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وأضافت: "مين المعرقل، مين الضاغط، من يتحمل المسؤولية فعلًأ، ابحثوا عن الخط الأحمر، من يحكم لبنان؟.

يذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا، احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، فضلًا عن اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، حيث يشهد لبنان منذ يوم الخميس الماضي العديد من المسيرات الاحتجاجية بالسير على الأقدام وعلى الدراجات النارية من مناطق عدة، لتصبح أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات

على جانب آخر، شاركت رزان مغربي مؤخرًا في بطولة فيلم "خط الموت"، مع علا غانم وأحمد صلاح حسني وريم البارودي وعبد الإمام عبدالله ومحمد سليمان وإنجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف.