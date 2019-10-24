هكذا احتفلت ليلى علوي بمرور 5 سنوات على تأسيس جروب "الليلاوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة ليلى علوي على الاحتفال بمرور 5 سنوات على تأسيس جروب "الليلاوية"، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وأعربت "علوي" في الفيديو عن سعادتها، موجهة رسالة لأعضاء الجروب قائلة: "يمر خمس سنين على تأسيس جروب الليلاوية، قدمتولي فيهم كل الدعم والاحتفاء والمحبة اللي أي حد فى الدنيا لازم يكون سعيد وممتن لوجودهم فى حياته".

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وتابعت: "فرحتوني بكلامكم وبوستاتكم ومشاركتكم ليا في كل أوقاتي، سواء نجاحات عملية أو حتى لحظات عائلية وشخصية، بحبكم جدًا وبتمنى لكم كل سعادة ونجاح وفرحة فى كل يوم فى حياتكم .. كل سنة وكل الليلاوية طيبين"

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرض المسلسل، والمسلسل مأخوذ من قصة غربة عقل، وهي القصة الأولي من المجموعة القصصية للكاتب حاتم البنا.

مسلسل "هي ودافنشي"، من إخراج محمد الحناوي، تأليف عبدالعزيز حشاد، من إنتاج شركة "MGR"، من بطولة ليلي علوي، خالد الصاوي، مي سليم، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، حسام فارس.