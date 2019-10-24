في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز الأعمال في مسيرة "شيخ الفنانين" محمد توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 24 أكتوبر 1908، وبمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، ولد الفنان الكبير محمد توفيق، في أسرة عريقة عرف عنها العمل الوطني والمساهمة في الحركة الوطنية ومقاومة الإحتلال الإنجليزي.

النجم الراحل شارك في عدد كبير من الأعمال الهامة، في المسرح، السينما، والتليفزيون، وتعددت الأدوار التي قدمها، فلم يحصر نفسه في نمط معين، بل قدم كل أنواع الدراما، ورحل عن عالمنا عام 2003، عن عمر يناهز 94 عاما.

ومن أبرز أعماله الفنية:

شيء من الخوف

دخل الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وجسد فيه شخصية والد "فؤادة"، والفيلم بطولة محمود مرسي، شادية، يحيى شاهين، صلاح نظمي.

حسن ونعيمة

حقق الفيلم نجاحا كبيرا، وجسد من خلاله شخصية "ابن صبيحة"، وهو من بطولة محرم فؤاد، سعاد حسني، محمود السابع، وداد حمدي، حسن البارودي.

بابا أمين

دخل الفيلم ايضا ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو من بطولة حسين رياض، ماري منيب، فاتن حمامة، ومن إخراج يوسف شاهين.

السوق السوداء

الفيلم من إنتاج 1945، وهو من أوائل أفلام السينما الواقعية، ودخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو من بطولة زكي رستم، عقيلة راتب، عماد حمدي، عبدالفتاح القصري.

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عيون الصقر

من أشهر أعماله، وهو من بطولة نور الشريف، رغدة، فتوح أحمد، محمد الدفراوي، حسن الأسمر، فتوح أحمد، علاء ولي الدين.

يوميات ونيس

جسد الفنان الراحل شخصية "عم عبده"، ضمن أحداث مسلسل "يوميات ونيس"، وهو من بطولة محمد صبحي، سعاد نصر، جميل راتب، مجدي صبحي.

الأخ الكبير

شارك في بطولة فيلم "الأخ الكبير"، الذي عرض عام 1958، وهو من بطولة فريد شوقي، هند رستم، أحمد رمزي، فردوس محمد.

هند والدكتور نعمان

حقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من بطولة كمال الشناوي، الطفلة ليزا، رجاء الجداوي، أحمد راتب، مجدي وهبة، حسين الشربيني.

أبو العلا البشري

واحد من أهم وأنجح المسلسلات في تاريخ الدراما العربية، وهو من بطولة محمود مرسي، كريمة مختار، نسرين، صبري عبدالمنعم.

أرض الأحلام

الفيلم بطولة فاتن حمامة، يحي الفخراني، تهاني راشد، محمد التاجي، منحة زيتون، ومن إخراج داوود عبدالسيد.