محمود حجازي يخضع لجلسة تصوير بعدسة محمد الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
خضع الفنان محمود حجازي، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف صديقه الفنان محمد الشرنوبي، في كواليس حكاية "ما تيجي يا مليجي"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".
ونشر "حجازي" الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "لما الصحاب يتقابلوا في الشغل، كواليس حكاية ما تيجي يا مليجي".
حكاية "ما تيجي يا مليجي" تعرض حاليا، وهي من بطولة محمد الشرنوبي، محمود حجازي، هبة عبدالغني، دنيا عبدالعزيز، محمد إبراهيم يسري، هدى المفتي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
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