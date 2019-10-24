ابنة هيفاء وهبي وحفيدتاها تحملن العلم اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرصت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، على دعم المظاهرات اللبنانية، ونشرت صورة لها ولابنتيها "رهف ودانييلا فايز"، وهن يحملن العلم اللبناني، وذلك على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "الحق ما بيموت، كلن يعني كلن، لبنان ينتفض"، فيما تفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها مع الصورة، مؤكدين على دعمهم لمطالب الشعب اللبناني.
يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.
ودعم المظاهرات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، عدد كبير من نجوم لبنان، أبرزهم إليسا، نادين نسيب نجيم، نيللي مقدسي، راغب علامة، سعد رمضان، وآخرون.
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