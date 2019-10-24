تراند اليوم : شاهد| فنانة خليجية تعتذر للجمهور السعودي عن ملابسها غير اللائقة...

بعدما أثارت استفزاز الجمهور السعودي بملابسها غير المحتشمة خلال زيارتها الأخيرة إلى المملكة، قدمت الفنانة البحرينية أميرة محمد اعتذارها عن ذلك.

وقالت في مقابلة تليفزيونية: "في ناس حابين أميرة في شكل معين وليس معين ووضعوني في هذه الصورة، وأنا لازم أراعيهم، واليوم ومن خلال هذا البرنامج أعتذر لجمهوري ومتابعيني الذين يحبوني وتحديدًا الجمهور السعودي عن صورة نشرتها في سفريتي الأخيرة لم يحبوها، وسيرون أميرة في الصورة التي يبغونها بعد ذلك".

وأشارت الفنانة البحرينية إلى أنها واجهت العديد من الانتقادات والعتاب من البعض الذين أغضبهم بعد تصريحها حول أن الفنانة البحرينية زينب العسكري تعد فنانة الخليج الأولى، قائلة إن هذه وجهة نظرها ولن تغيرها خاصة وأنها قالتها كمشاهدة لها وليس كفنان".



