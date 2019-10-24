تراند اليوم : فيديو| "بشرى" تعلق على خلافها مع "الفيشاوي" بسبب لفظ خارج...

علقت الممثلة المصرية "بشرى" على خلافها مع الممثل أحمد الفيشاوي، بسبب تفوهه بلفظ خارج خلال أحد المهرجانات الفنية.

وقالت في مقابلة مع برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا"، إنه لم يقع خلاف بينها وبين الفيشاوي من الأساس، "لكن تصرفاته الغريبة في بعض الأحيان تثير استياء زملائه".

وأضافت: "أحمد صاحبنا وعشرة عمر، ولكنه بحاجة لمراجعة تصرفاته"، معلقة: "أحمد أخونا اللي محتاج شدة ودن شوية".

ويعود الخلاف إلى حفل افتتاح الدورة من مهرجان الجونة السينمائي، عندما وصف الفيشاوي شاشة العرض الموجودة على مسرح الافتتاح، التي كان مقررًا أن يعرض عليها فيلمه "الشيخ جاكسون" بلفظ خارج أمام الجميع.

من جهة أخرى، هاجمت "بشرى" مواقع التواصل الاجتماعي التي قالت إنها "أصبحت سلاحًا سخيفًا للسب والقذف"، وأشارت إلى أن بعض روادها أساءوا استخدامها بصورة كبيرة.‏

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مع ذلك، أكدت أن السب والشتائم لم تعد توجعها، "لأنها فقدت معناها من كثرة التكرار، فأصبحت بلا قيمة"، معتبرة أن ما يهمها هو أعمالها التي تنشغل بها، لذلك فهي غير معنية بهؤلاء الأشخاص.

— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV)