تراند اليوم : فيديو| إعلامية كويتية ترقص وتغني داخل الحمام



أشعلت إعلامية كويتية، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو داخل الحمام بينما تقوم بالرقص والغناء.

وظهرت الإعلامية نهى نبيل، في فيديو تم تداوله عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء قيامها بتطبيق منتج تقشير على بشرتها في الحمام.

وأثناء ذلك كانت تقوم بالغناء، قائلة إن الصوت يصبح مميزًا داخل الحمام قبل أن تغسل وجهها وتقوم بتجفيفه بينما كانت ترقص على أنغام الأغنية.

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وأثار المقطع، تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، حتى إن هناك من أثنى على صوتها واعتبره أفضل من أصوات بعض المغنيات.