بالفيديو: فنانة شهيرة تدخلُ القفص الذّهبيّ.. وتُعلن الخبر بهذه بالطريقة

فاجأت الفنانة الأميركية نيكي ميناج معجبيها ومتابعيها بنشر فيديو كشفت من خلاله زواجها.

وأظهرت في المقطع المصورفنجانين طبعت عليهما كلمات “السيدة” و”السيد” إلى جانب قبعتين مع كلمتي “العريس” و”العروس”.

وأرفقته بالتعليق: “أونيكا تانيا ماراج بيتي 21 -10 -2019”. وحققت على إثر ذلك أكثر من 4 ملايين و509 آلاف مشاهدة.

ويذكر أن الفنانة صدمت الجميع في وقت سابق بعدما أعلنت من خلال حسابها على “تويتر” أنها قررت اعتزال الفن.

وأرجعت قرارها هذا إلى رغبتها في تكوين عائلة وغردت: “لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة”. وقبل ذلك كشفت نيتها الارتباط بصديقها كينيث بيتي.