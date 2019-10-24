شاهد.. كيف تفاعل مينا مسعود مع أزمة الأمطار في مصر

أعاد الممثل العالمي مينا مسعود، نشر تغريدة على موقع "تويتر"، لأحد رواد السوشيال ميديا يعرض فيها مقطع فيديو لبعض العاملين المصريين بأحد البنوك، الذين تعاملوا مع أزمة الأمطار التي أغرقت الشوارع أخيرًا بطريقة مضحكة، مؤكدًا أن المصريين هم الأكثر مرحًا في التعامل مع الكوارث.

علق مينا على الفيديو مازحًا، عبر حسابه بموقع "تويتر"، فكتب: "هكذا تحل المشاكل يا حبيبي"، حيث ظهر في الفيديو أحد العمال وهو يقوم بنقل بعض الموظفين من داخل البنك إلى الشارع عن طريق كرسي بعجلات، لتفادي بركة كبيرة من المياه تجمعت أمام مدخل المبنى.

تفاعل متابعو مينا مسعود معه بسبب طريقته في المزاح على المقطع، حيث تعمد كتابة حروف الكلمات بطريقة مختلفة في إشارة ساخرة منه إلى الطريقة التي يتحدث بها المصريون اللغة الإنجليزية، فشاركوه بتعليقاتهم المضحكة، كما قام عدد منهم بذكر مواقف أخرى حدثت خلال اليومين الماضيين بسبب الأمطار، مثل تنقل المارين في الشوارع عن طريق رافعة ضخمة، وغيرها من المواقف.







