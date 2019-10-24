تراند اليوم : فيلم الرسوم المتحركة “ذي آدمز فاميلي” في صالات السينما اعتباراً من 31 أكتوبر

تستعد صالات السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض فيلم الرسوم المتحركة من فيلم “ذي آدمز فاميلي” (The Addams Family) اعتباراً من يوم 31 أكتوبر 2019، والذي سيتيح للجمهور الاستمتاع بأجواء التشويق والإثارة بالتزامن مع احتفالات الهالوين لهذا العام.

ويروي الفيلم قصة عائلة آدم التي اشتهر أبناؤها منذ زمنٍ طويل بغرابة أطوارهم وتصرفاتهم المخيفة والغامضة، ويعود الفيلم إلى الشاشة الكبيرة هذا العام في أول نسخة كوميدية بالرسوم المتحركة لكشف المزيد من الأسرار والخبايا عن هذه العائلة غريبة الأطوار، كما سيضم الفيلم شخصياتٍ رائعة من بينها “جوميز” و”مورتيشيا” و”بيجزلي” و”وينزداي” والعم “فيستر” والجدة، وغيرها من الشخصيات بهدف تقديم عرض ترفيهي مفعم بالمتعة والغرابة.

بهذه المناسبة، قال المخرج المشارك في الفيلم كونراد فيرنون: “كان من المقرر في بداية إخراج هذا الفيلم أن يكون مخصص لجمهور الأطفال فوق عمر 6 سنوات، ولكننا قمنا بتحويله إلى نسخة مناسبة لجميع أفراد العائلة دون استثناء، حيث أخذنا على عاتقنا تقديم عرضٍ ترفيهي مميز وممتع للأهالي أيضاً، خاصة وأن الفيلم يحظى بقاعدة عريضة من المتابعين منذ ثلاثينيات القرن العشرين”.

وأضاف فيرنون: “يتميز هذا الفيلم باستقطاب شريحة كبيرة من العائلة لا سيما المشاهدين بعمر التسعين عاماً ممن يفضلون حتى اليوم متابعة المزيد من المستجدات عن عائلة آدامز، ونتطلع لأن يستقطب الفيلم جميع أفراد العائلة، والمشاهدين من مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6-8 سنوات، واليافعين في سن الرابعة عشرة، وصولاً إلى الكبار من سن 22 وما فوق”.

ويستمد فيلم “ذي آدمز فاميلي” قصته من مجريات حياة عائلة آدامز التي نشرها المؤلف تشارلز آدام في قسم الرسوم المتحركة بمجلة “نيويوركر” الأمريكية، خلال ثلاثينيات القرن العشرين، كما يسرد الفيلم قصة هذه العائلة بطريقة غير مسبوقة بالنسبة لعشاق السينما، من خلال اعتماد رؤية جديدة، واستعراض قصص من الجيران في الحي، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن القصص الأصيلة للعائلة في بداية الفيلم.

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ويرصد الفيلم الحياة اليومية غريبة الأطوار في قصر عائلة آدامز، في الوقت الذي يكافحون فيه للتغلب على صعوبات الحياة في مجتمعهم، أثناء تهرّبهم من ثأر وانتقام جارتهم المهوسة بالكمال “مارجو نيدلر”، وسيسهم السرد المرح واللطيف لقصة عائلة آدامز في إلهام الجمهور من جميع الأعمار على تبني فكرة جديدة حول الجوانب الطبيعية في الحياة بشكلٍ عام.

ويشارك في إخراج الفيلم كل من كونراد فيرنون وجريج تيرنان، اللذان أخرجا سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة الناجحة، بما فيها Shrek 2 (2004)، و(Madagascar 3: Most Wanted Europe (2012. وسينضم إلى الفيلم مجموعة من الممثلين النجوم الذين سيقومون بتأدية أصوات أهم الشخصيات الرئيسية في الفيلم.

وسيلعب دور الأب “جوميز آدامز” الممثل أوسكار إساك أحد أبرز الممثلين الشباب الذي اشتهر بدوره في فيلم Coen Brother’s Inside Llewyn Davis. كما ويشارك في بطولة الفيلم الممثلة تشارليز ثيرون نجمة هوليوود الحائزة على جائزة الأوسكار، في دور الأم “مورتيشيا آدامز”، في حين ستقوم الممثلة كلوي جريس موريتز، المعروفة بدورها المميز في فيلم Kick Ass (عام 2010) بتأدية صوت الابنة “وينزداي آدامز”، وستؤدي فين وولفارد، نجمة فيلم Stranger Things، صوت الابن “بيجزلي”. كما وتشمل قائمة الأصوات المشاركة في الفيلم عدة ممثلين مشهورين منهم مغني الراب سنوب دوج في دور ابن العم، والممثلة الأسطورية بيت ميدلر في دور الجدة، والممثلة أليسون جاني في دور “مارجو نيدلر”.

وسيبدأ عرض نسخة الرسوم المتحركة من فيلم “ذي آدامز فاميلي” في دور السينما في منطقة الشرق الأوسط اعتباراً من 31 أكتوبر 2019. ولمشاهدة المقطع الدعائي، يرجى الضغط هنا.

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