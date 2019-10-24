تراند اليوم : STARZPLAY و”شرف دي جي” تحتفلان بالذكرى السنوية الـ 25 لمسلسل فريندز

سيكون عشاق المسلسل الكوميدي الأمريكي الشهير فريندز على موعد مع تجربة استثنائية بكل المقاييس، حيث وصلت الأريكية البرتقالية الشهيرة إلى متجر “شرف دي جي” الكائن في مركز “تايم سكوير سنتر”، ليستمتع الزوار بأوقات لا تنسى بصحبة أصدقائهم والتقاط الصور التذكارية على الأريكة، يومياً بين الساعة 10 صباحاً و10 مساءً، ولغاية 2 نوفمبر.

واحتفالاً بمرور 25 عاماً على بدء عرض واحد أكثر من المسلسلات الكوميدية شعبية في تاريخ التلفزيون، تقدمSTARZPLAY، عبر شراكة مع “شرف دي جي” و”تايم سكوير سنتر”، فرصة استثنائية لعشاق المسلسل الذي أسر قلوب أعداد لا تحصى من المشاهدين حول العالم، من خلال إعادة إحياء ديكورات مقهى “سنترال بيرك” الذي كان الملتقى الرئيسي لشخصيات المسلسل.

لا تفوتوا هذه الفرصة لالتقاط صور رائعة مستوحاة من أجواء “فريندز” ومشاركتها عبر “إنستغرام” باستخدام الوسم #starzplayarabia.

ويمكن لعملاء “شرف دي جي” الانضمام لبرنامج الولاء الخاص بالعلامة التجارية مقابل 159 درهماً فقط، والحصول على اشتراك لمدة 12 شهراً من STARZPLAY بقيمة 480 درهم مجاناً.

ويمكن للمشتركين الانضمام إلى الاحتفالات العالمية بهذه الظاهرة التلفزيونية، ومتابعة كافة الحلقات الـ 236 عبرSTARZPLAY في أي وقت ومن أي مكان وباستخدام أي جهاز، والاستمتاع بتجربة مشاهدة رائعة برفقة أصدقائهم. والجدير بالذكر أن مواسم “فريندز” العشرة ستكون متوفرة عبر STARZPLAY خلال العام الحالي وما بعد ديسمبر 2019 أيضاً.