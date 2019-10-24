تراند اليوم : واقعة تنمر في الوسط الفني .. إنجى وجدان ريحتك وحشة و ريهام سعيد احلي منك

قامت إحدى متابعات الفنانة إنجي وجدان بإرسال رسالة مسيئة لها من خلال صفحتها على “فيس بوك”، وذلك بسبب أزمتها مع ريهام سعيد الأخيرة.

وقالت المتابعة: “إنتي أثبتي لجمهورك إنك فيل مش بني آدم، على اللي عملتيه لريهام سعيد، ولو ما كانت ريحتك عرق ما علقتي عليها قدام الفانز بتوعها، بس أكيد ريحتك وحشة اوي، الله يعين جوزك على القرف اللي هو فيه ده جميل ورفيع وانتي تخينة بجد”.

بينما قامت إنجي وجدان بنشر رسالتها من خلال حسابها الرسمي على “فيس بوك”، وردت عليها بعنف قائلة: “وده مثل للأنواع العجيبة اللي بتتحدف عليا.. ديه واحدة عاملة أكونت من يومين بالظبط علشان تدخل تشتمني.. لا وإيه بتعاكس جوزي كمان.. والله الكائن ده بيورينا قد إيه الأمراض النفسية ممكن تعمل إيه.. ربنا يشفيها يا رب ولو حد عنده دكتور كويس يبعتلها نمرته.. اسمها ليزا تادروس”.