كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” بشرى ” في تصريحات لها خلال لقائها ببرنامج ” عرب وود ” عن حقيقة خلافها مع الفنان أحمد الفيشاوي .
والذي يرجع سببه إلى حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عندما وصف شاشة العرض الموجودة على مسرح الافتتاح والتي كان مقررا أن يعرض عليها فيلمه السينمائي ” شيخ جاكسون ” بلفظ خارج أمام الجميع على المسرح .
وأكدت بشرى إنه لم يقع خلاف بينهما في الأساس حتى يتصالحا .. ولكنها أشارت إلى أن أحمد الفيشاوي له تصرفات غريبة تثير استياء زملائه أحيانا قائلة : ” بيزعل ناس كتير منهم زملائه ” .
وأضافت إنها تعتبر أحمد الفيشاوي في منزلة شقيقها فقالت : ” أحمد زي أخونا وصاحبنا وعشرة عمر ولكنه بحاجة لمراجعة تصرفاته .. أحمد أخونا اللي محتاج شدة ودن شوية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى عن أحمد الفيشاوي : ” محتاج شدة ودن شوية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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