مفاجأة في واقعة أحمد عز وشقيقة زينة.. هل تزوجها من دون علم أهلها؟

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - بعد تداول رواد الـ”سوشيال ميديا” مؤخرًا، فيديو لواقعة اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز، بصفعه على وجهه داخل أحد المطاعم في العلمين أثناء إجرائه حواراً صحافياً، وتبين من خلال الفيديو أن أحمد عز لم يكن يعرف هوية شقيقة زينة إلا عندما كشفت له عن شخصيتها، تفجرت مفاجأة إذ أكد الكثيرون أن هذا الأمر يبيّن عدم معرفة أحمد عز بعائلة الفنانة زينة، مما أثار التساؤلات حول زواجها منه من دون علم أهلها، أو من دون معرفة أحمد عز بعائلتها من الأساس.

يذكر أنه حدثت العديد من الخلافات بين أحمد عز وزينة حول إثبات نسب توأم زينة لعز، إذ رفض الأخير الاعتراف بهما، وقام بإنكار نسبهما له.