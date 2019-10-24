كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقعي ” فيس بوك ” و ” تويتر ” مقطع فيديو مؤثر لأب لبناني ثائر من متظاهري الثورة اللبنانية التي شهدتها لبنان منذ عدة أيام وهو يحتضن إبنه المجند في الجيش اللبناني .
وذلك أثناء انتشار الجيش في عدد من المناطق اللبنانية لفتح بعضها بعد قطعها من قبل الثوار اللبنانيين في عملية واسعة تم انطلاقها يوم أمس الأربعاء في أنحاء لبنان .
ويظهر في مقطع الفيديو الأب وهو يحتضن إبنه ويبكي على كتفه خلال وقوفه على السياج الذي يحول بين الثوار والجيش .
وتتواصل الاحتجاجات في لبنان ويواصل المتظاهرون مطالبتهم بإسقاط الحكومة اعتراضا على الأوضاع والأحوال الإقتصادية التي وصلت لها البلاد وتشكيل حكومة أخرى تكنوقراط بعيدة عن الطائفية .
كانت هذه تفاصيل خبر في مقطع فيديو مؤثر .. أب لبناني من ضمن المتظاهرين يبكي على كتف إبنه المجند بالجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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