في مقطع فيديو مؤثر .. أب لبناني من ضمن المتظاهرين يبكي على كتف إبنه المجند بالجيش

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقعي ” فيس بوك ” و ” تويتر ” مقطع فيديو مؤثر لأب لبناني ثائر من متظاهري الثورة اللبنانية التي شهدتها لبنان منذ عدة أيام وهو يحتضن إبنه المجند في الجيش اللبناني .

وذلك أثناء انتشار الجيش في عدد من المناطق اللبنانية لفتح بعضها بعد قطعها من قبل الثوار اللبنانيين في عملية واسعة تم انطلاقها يوم أمس الأربعاء في أنحاء لبنان .

ويظهر في مقطع الفيديو الأب وهو يحتضن إبنه ويبكي على كتفه خلال وقوفه على السياج الذي يحول بين الثوار والجيش .

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان ويواصل المتظاهرون مطالبتهم بإسقاط الحكومة اعتراضا على الأوضاع والأحوال الإقتصادية التي وصلت لها البلاد وتشكيل حكومة أخرى تكنوقراط بعيدة عن الطائفية .