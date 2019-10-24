أول تعليق من الشاعرة الأردنية بشأن المقطع المسرب وهي ترقص مع شاب ثلاثيني!

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - علقت الشاعرة الأردنية “نجاح المساعيد”، مساء اليوم الأربعاء، على مقاطع الفيديو المسربة من حفل خطوبتها على شخص غير معروف، والتي انتشرت بجميع مواقع التواصل وسط تفاعل كبير من متابعيها.

وقالت “المساعيد” عبر حسابها بـ”تويتر”: “رغم زعلي من تسريب الفيديوهات وانتهاك خصوصية حفلة خطوبتي ولكني سعيدة بمباركتكم لي”، وعبرت في رسالة لمتابعيها عن شكرها قائلة: “شكرًا لكم من كل قلبي”.

الجدير بالذكر أن الشاعرة “نجاح المساعيد” ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص أثناء حفل خطوبتها مع خطيبها وهو شاب ثلاثيني، وسط انتقادات من جمهورها لفارق السن بينهما، حيث تجاوز عمرها الـ 42 عامًا، في حين ظهر زوجها في العقد الثالث من عمره.