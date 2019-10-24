أحمد فهمي من حوض الاستحمام : بفكر اتجه للإغراء

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - نشر الممثل المصري أحمد فهمي صورة طريفة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي واثارت الجدل بشكل واضح اذ ان فهمي ظهر فيها وهو جالس داخل حوض الاستحمام ويغطي جسده الصابون، وعلق عليها ممازحا: “بفكر اتجه للإغراء”.
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A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on Oct 23, 2019 at 9:05am PDT
من جهة اخرى، يحضر أحمد فهمي مسلسل جديد لشهر رمضان 2020 ويحمل اسم “تيمون وبومبا” إلى جانب أكرم حسني الذي يتعاون معه لأول مرة وبيومي فؤاد، ومن المقرر أن يتم البدء في تصويره في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل على ان يكون جاهزا مع حلول الشهر الفضيل.
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