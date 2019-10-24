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كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادم لرجل صيني يدافع عن عشيقته من هجوم نفذته زوجته مع مجموعة من صديقاتها بعد أن علمت بعلاقتهما.
وكانت الزوجة قد تربصت لزوجها وعشيقته في أحد شوارع مقاطعة فانتشانغ الصينية، وبمجرد رؤيتها لهما، أسرعت برفة صديقتها وشرعا في توجيه الركلات العنيفة والضربات القاسية إليهما.
حاول الزوج الدفاع عن عشيقته وحمايتها من الركلات، بعد أن اجتهدت زوجته وصديقتها في تجريدها من ملابسها، حيث انتهى المشهد بهروب العشاق من المكان قبل وصول الشرطة إلى المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صادم .. شاهد ردة فعل زوج خائن ضبطته زوجته مع عشيقته في مكان عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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